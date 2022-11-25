افتتاح مهرجان الثقافة الروسية في الهند

افتتحت مهرجان الثقافة الروسية هذا الأسبوع في نيودلهي عروض فرقة "لزغينكا" الأكاديمية للرقص من جمهورية داغستان الروسية.

وتقام هذه الفعالية الثقافية في الهند بمناسبة حلول الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والهند.

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أقيمت مراسم افتتاح المهرجان في أهم القاعات الموسيقية للعاصمة الهندية Siri Fort Auditorium حيث قال السفير الروسي في الهند دينيس أليبوف في كلمة ألقاها: "نعود إلى تقليد إقامة مهرجانات الثقافة المتبادلة في الهند وروسيا. أما المهرجان الحالي للثقافة الروسية فإنه يأتي انعكاسا للعلاقات الثقافية الغنية والمتنوعة التي تربط بين شعبينا وتجسيدا للصداقة والتفاهم والثقة عبر التاريخ. وإني مقتنع بأن المشاهدين الهنود سيستمتعون بأداء الفنانين الروس".

وأشار رئيس المجلس الهندي لشؤون العلاقات الثقافية لدى وزارة الخارجية الهندية، فيناي ساخاسرا بودخي إلى أن الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند وروسيا هي مناسبة عظيمة لأن الحديث لا يدور حول العلاقات الدبلوماسية فحسب بل وحول العلاقات بين شعبي البلديْن، وإذا سُئل هندي ما عن بلد أوروبي يحبّه أكثر من غيره فأنا مقتنع بأن أول بلد سيخطر بباله هو روسيا".

المصدر: تاس