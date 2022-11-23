صورة لخالد يوسف بعد سنوات من الغياب تثير التساؤلات في مصر

ظهر المخرج المصري الكبير خالد يوسف للمرة الأولى منذ سنوات على الريد كاربت لمهرجان، بعد غيابه عن الحضور خلال السنوات الماضية بعدما عاش في باريس فترة كبيرة.

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وعاد خالد يوسف إلى مصر هذا العام، وحاليا يواصل تصوير مسلسله الجديد "سره الباتع" بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني، ويشارك في بطولته رئيس مهرجان القاهرة الفنان حسين فهمي وباقة كبيرة من الفنانين.

وظهر المخرج خالد يوسف، رفقة الفنانة شمس الكويتية، والفنانة التونسية رانيا التومي، مما أثار التساؤلات حول ظهور الثلاثي معا.

وكشفت وسائل الإعلام المصرية أن خالد يوسف أعلن منذ أيام عن بدء التحضيرات لمسلسل "سره الباتع"، والذي يعد قصة مستوحاة من رواية للأديب الكبير الراحل يوسف إدريس.

نشر خالد يوسف منشورا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا: "مسلسل سره الباتع دراما عصرية تاريخية أحداثها تدور ما بين زمنين وهم العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر عام 1798.

ويضم العمل عددا كبيرا من الفنانين العرب وهم: "الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، بالإضافة إلى عدد كبير من الوجوه الشابة، ومنهم: "خالد أنور، هدى الأتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي،إسلام حافظ، شا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمى جلال، عمرو موسى، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك".

المصدر: وسائل إعلام مصرية