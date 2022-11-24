شركات سينمائية روسية تقدم منتجاتها في معرض دبي لصناعة الأفلام

ستقدّم 14 شركة روسية متخصصة في إنتاج الأفلام السينمائية ما يزيد عن 60 مشروعا سينمائيا في معرض MENA - DICM 2022 للصناعة السينمائية الذي يقام في دبي يومي 23 و24 نوفمبر.

وذلك في جناح المعرض Russian Content Worldwide.

أفادت بذلك الثلاثاء 22 نوفمبر مؤسسة "روسكينو" السينمائية الروسية.

إقرأ المزيد

وتشارك في المعرض (السوق السينمائية في المنطقة) بدبي الشركات المنتجة للسينما من الإمارات العربية والهند وتركيا والسعودية وقطر ومصر ولبنان والبحرين وغيرها من البلدان.

وبين المشاريع السينمائية التي تقدّمها الشركة الروسية في دبي، المسلسل العائلي "تشيبوراشكا" والأفلام التاريخية "يكاترينا"، "توبول"، "اتحاد الإنقاذ"، الفيلم الرياضي "الأستاذ"، الفيلم الدرامي "11 رجلا"، فيلم الرسوم المتحركة "تشينك".

وعلاوة على ذلك فإن الجانب الروسي سيُقيم حفليْن أحدهما سيكشف عن أفلام الرسوم المتحركة، وسيخصص ثانيهما للمسلسلات.

يذكر أن الصناعة السينمائية الروسية تشارك للمرة الثانية في معرض دبي حيث تقدم مضمونها السينمائي وتتعاون مع الصناعات السينمائية الرائدة في منطقة الشرق والأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت المديرة العامة لمؤسسة "روسكينو" السينمائية الروسية، إينا شاليتو، إن دبي ستشهد في 25–27 نوفمبر الجاري مهرجان "أيام السينما الروسية".

المصدر: تاس