ابتسامة خجولة من فيروز وهي تضيء شمعتها الـ87 (فيديو)

احتفى محبو الفنانة اللبنانية فيروز بعيد ميلادها 87، في الـ20 من نوفمبر، وليس الـ21 منه كما هو شائع، وهذه حقيقة تؤكد عليها ابنتها ريما عاصي الرحباني كل عام.

ونشرت ابنة فيروز فيديو لوالدتها وهي تضيء شمعة وحيدة على كعكة ميلادها، وتنظر إلى الكاميرا بابتسامة خجولة، بينما تصدح أغنية العيد في الخلفية، قبل أن يختتم المشهد بصوت ضحكتها.

أما على موقع "تويتر" فقد احتفى المغردون بعيد فيروز، ونشروا تغريدات وصورا مهنئة بعيدها، وأرفقوها بهاشتاغ #فيروز87.

لم يعرف الغناء صوتًا أرقّ من صوتها، ارتبط اسمها بكل الأزمنة والأمكنة، فلا حدود لصوتها، ولا حواجز تحول دون ملامسته..#فيروز87pic.twitter.com/wMW4k4ohMB — فيروز Fairouz (@Fairouzna) November 20, 2022

تقع النجوم ولا ينتهي الحبّ

السيدة فيروز 87 عامًا 💙



#فيروز87pic.twitter.com/aRjPXvT6EL — marwa ⚜️ (@MarwaZmero) November 21, 2022

💙 ٨٧ سنة من الحب 💙



٢١ تشرين الثاني/نوفمبر تُكمل جارة القمر عامها الـ٨٧#فيروز الحُب... كل سنة بحبِّك أكتر من سنة ...

واليوم صار القمر أكبر...#فيروز87pic.twitter.com/Eyab9Lq7va — فيروز _ Fairouz (@Fairouz_Lovers) November 20, 2022

واسم السيدة فيروز الحقيقي هو نهاد رزق وديع حداد، من مواليد 20 من نوفمبر عام 1935، ولكن تم تسجيل تاريخ الميلاد يوم 21 من نوفمبر واعتاد جمهورها الاحتفال بالتاريخ الرسمي، حتى تدخلت ابنتها ريما بتوضيح التاريخ الحقيقي.

في حياتنا أنتِ ركن أساسي رفيقة صباحاتنا، يحلو إشراق الشّمسِ مع سماعِ صوتِكِ ،والقمر ينير في قلوبنا مع موسيقى أغانيكِ، في كلّ مكان وزمان تبقين أنتِ متربّعة في العقل والقلب والروح .

وسنة عن سنة منزيد حب وتقدير لعظمتك وعطائك، ولكتير مشاعر منعيشها بصوتك #فيروز#عيد_الدنيpic.twitter.com/WCGoMNnOOP — Rasha khalifa ♉ (@naeak33) November 21, 2022

انطلقت مسيرة فيروز الفنية بشكل جدي عام 1952، عندما غنت بألحان الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجها في ما بعد، وشكلت هذه الفترة مرحلة موسيقية جديدة في الموسيقى العربية عندما عملت مع الأخوين رحباني، ومزجت في هذه المرحلة بين النمط الغربي والشرقي والألوان اللبنانية.

يذكر أن ألبوم "ببالي" كان آخر ما قدمته من ألبومات عام 2017.

المصدر: RT + "سيدتي"