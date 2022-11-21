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ابتسامة خجولة من فيروز وهي تضيء شمعتها الـ87 (فيديو)

الثقافة والفن

ابتسامة خجولة من فيروز وهي تضيء شمعتها الـ87 (فيديو)
تويتر
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احتفى محبو الفنانة اللبنانية فيروز بعيد ميلادها 87، في الـ20 من نوفمبر، وليس الـ21 منه كما هو شائع، وهذه حقيقة تؤكد عليها ابنتها ريما عاصي الرحباني كل عام.

ونشرت ابنة فيروز فيديو لوالدتها وهي تضيء شمعة وحيدة على كعكة ميلادها، وتنظر إلى الكاميرا بابتسامة خجولة، بينما تصدح أغنية العيد في الخلفية، قبل أن يختتم المشهد بصوت ضحكتها.

أما على موقع "تويتر" فقد احتفى المغردون بعيد فيروز، ونشروا تغريدات وصورا مهنئة بعيدها، وأرفقوها بهاشتاغ #فيروز87.

واسم السيدة فيروز الحقيقي هو نهاد رزق وديع حداد، من مواليد 20 من نوفمبر عام 1935، ولكن تم تسجيل تاريخ الميلاد يوم 21 من نوفمبر واعتاد جمهورها الاحتفال بالتاريخ الرسمي، حتى تدخلت ابنتها ريما بتوضيح التاريخ الحقيقي.

انطلقت مسيرة فيروز الفنية بشكل جدي عام 1952، عندما غنت بألحان الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجها في ما بعد، وشكلت هذه الفترة مرحلة موسيقية جديدة في الموسيقى العربية عندما عملت مع الأخوين رحباني، ومزجت في هذه المرحلة بين النمط الغربي والشرقي والألوان اللبنانية.

يذكر أن ألبوم "ببالي" كان آخر ما قدمته من ألبومات عام 2017.

المصدر: RT + "سيدتي"

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