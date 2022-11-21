فيلم إيراني يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان "مراكش" السينمائي

فاز فيلم "الفارس الأسود" من إخراج الفنان الإيراني على ابراهيم عماد ديكوردي بجائزة "النجمة الذهبية" لمهرجان مراكش السينمائي الدولي.

أعلنت ذلك لجنة التحكيم في المهرجان برئاسة المخرج وكاتب السيناريو الإيطالي باولو سورنتينو.

وأفادت بذلك السبت 19 نوفمبر وكالة Maghreb Arab Press المغربية.

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كما مُنح كل من فيلم "النفس الحية" البرتغالي من إخراج كريستل ألفش مايرا، وفيلم "القفطان الأزرق" المغربي من إخراج مريم توزاني، جائزة لجنة التحكيم .

وتم تكريم فيلم "الصاعقة" السويسري من إخراج كارمن جاكيه بجائزة "أفضل إخراج سينمائي".

استغرق المهرجان 9 أيام حين شاهد الجمهور ما يزيد عن 120 فيلما، كما أتيحت فرصة المشاركة في الحوار مع كبرى نجوم السينما العالمية، بمن فيهم المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي جيم جرموش والممثل البريطاني جيرمي آيرونسون والممثلة الأمريكية جولي دلبي وغيرهم.

وشهد المهرجان كذلك تكريم المخرج الأمريكي جيمس غراي والممثلة البريطانية تلدا سوينتون والممثل الهندي رالنفير سينغ بجوائز فخرية.

يذكر أن مهرجان "مراكش" السينمائي الدولي يقام منذ عام 2001 برعاية الملك المغربي محمد السادس، وأصبح منذ ذلك الحين فعالية هامة في منطقة البحر المتوسط وحدثا بارزا في الحياة الثقافية للمغرب. وغالبا ما يزوره نجوم من هوليوود وأوروبا وروسيا.

المصدر: تاس