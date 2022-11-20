وفاة المخرج السينمائي الفرنسي جان ماري ستراوب

توفي المخرج الفرنسي جان ماري ستراوب، أمس الأحد عن عمر ناهز 89 عاما في منزله بمدينة رولز بسويسرا.

وقال المتحدث باسم أرشيف الأفلام في سويسرا، كريستوف بولي، لوكالة "ا ف ب": "لقد تحدثت مع مدام ستراوب (زوجته الأخيرة)، وقالت إنه توفي اليوم في الساعة السادسة صباحا في منزله في رولز".

وولد ستراوب في 8 يناير 1933 في ميتز بفرنسا، وبدأ كمساعد لمخرجين مثل جان رينوار وأبيل جانس وجاك ريفيت وروبرت بريسون. وخلال الحرب في الجزائر، هرب من فرنسا واستقر في ألمانيا، حيث بدأ في صناعة الأفلام بالتعاون مع زوجته دانييل هوي.

المصدر: تاس