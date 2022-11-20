حسين فهمي يرفض التعليق على حادثة الصلاة على السجادة الحمراء المثيرة للجدل

رفض النجم المصري، حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التعليق على حادثة الصلاة على السجادة الحمراء التي أثارت جدلا واسعا في مصر.

وقال فهمي، في حوار مع موقع "مصراوي"، ردا على سؤال "قلت إنك متابع جيد لكل ما يُقال على "السوشيال ميديا" كيف رأيت تناول مسألة صلاة الجمعة على السجادة الحمراء وما أحدثته من أزمة؟: "لن أعلق على هذا الموضوع نهائيا".

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وثار جدل كبير في مصر بعدما كتب مدير مهرجان القاهرة السينمائي المخرج أمير رمسيس، على صورة انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل لصلاة الجمعة في المهرجان. وعبر صفحته في "فيسبوك"،بضع كلمات تقول: "غزوة السجادة الحمراء".

جاء ذلك تعليقا على صورة ظهر فيها بعض العمال وعدد من حضور مهرجان القاهرة السينمائي، وهم يؤدون صلاة الجمعة على السجادة الحمراء الخاصة بالمهرجان، وهو ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعاد رمسيس ليصحح ما كتبه وأكد أنه لا يهاجم الصلاة في حد ذاتها، وأنه مؤمن أن الصلاة عماد الدين، لكنه اندهش كثيرا من الإصرار على أدائها على السجادة الحمراء، مشيرا إلى أن المصلين الذي أدوا صلاة الجمعة على "الريد كاربت" يريدون إيصال رسالة تطهير السينما والفن، لكنه يرى أن "السينما طاهرة والفن طاهر لا يحتاج للتطهير، وأن الصلاة على الريد كاربت في مكان بالقرب من مسجد هو أمر مسيء للمهرجان".

وتابع قائلا: "لكل من أساء فهم التعليق وأخرجه من سياقه وتفسيره وجرح مشاعره الدينية.. أعتذر بشكل مباشر".

المصدر: "مصراوي" + "القاهرة 24"