"غزوة السجادة الحمراء".. مدير مهرجان القاهرة السينمائي يعلق على صور صلاة الجمعة

علق مدير مهرجان القاهرة السينمائي المخرج أمير رمسيس، على صورة انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل لصلاة الجمعة في المهرجان.

وعبر صفحته في "فيسبوك"، كتب رمسيس بضع كلمات تقول: "غزوة السجادة الحمراء".

جاء ذلك تعليقا على صورة ظهر فيها بعض العمال وعدد من حضور مهرجان القاهرة السينمائي، وهم يؤدون صلاة الجمعة على السجادة الحمراء الخاصة بالمهرجان، وهو ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت فعاليات المهرجان بدأت يوم الأحد الماضي، في المسرح الكبير بدار الأوبرا، ومن المقرر أن يستمر حتى 22 من الشهر الجاري، وشهد حفل الافتتاح حضور نخبة كبيرة من صناع الفن والسينما.

المصدر: "القاهرة 24"