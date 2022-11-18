إنتاج فيلم عن أكثر الكتاب الروس المعاصرين شهرة

كشفت دار KION الروسية لسينما أونلاين عن مقطع فيديو دعائي قصير لفيلم "بيليفين" الوثائقي من إخراج الروسي روديون تشيبيل.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن ناطق باسم شركة KION، وقالت إن الفيلم سيعرض في دار السينما يوم 22 نوفمبر الجاري.

وأوضح الناطق أن مخرج الفيلم يحاول التعمق في العالم الداخلي لبطله الذي استطاع الحفاظ على سرية شخصيته على الرغم من شعبيته والاعتراف العالمي بإبداعه الأدبي.

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ويدرس المخرج في الفيلم عالم الكاتب فيكتور بيليفين ويبنى تسلسل سيرة حياته التي لا يعرف أحد عنها إلا القليل.

ويساعده في ذلك يفغيني بيترينكو صديق الطفولة وزميل الكاتب أيام الدراسة في معهد " غوركي" للآداب بموسكو وفيكتور كولي رئيس تحرير مجلة "الرحلات الأدبية".

ويتضمن الفيلم رسوما متحركة تتداخل مع لقطات سينمائية وثائقية كلاسيكية.

يذكر أن فيكتور بيليفين هو الكاتب الروسي الشهير من مواليد 1962 والحائز جوائز أدبية روسية وأجنبية عديدة.

وقد وقّع عام 2022 مع إحدى دور النشر والطباعة الروسية اتفاقية يصدر بمقتضاها كل عام رواية جديدة. وآخر رواية له أصدرها عام 2022 هي KGBT+ وقبلها رواية Transhumanism.inc ( 2021) ، ومن أكثر كتبه شعبية رواية Generation П التي بيعت منها عام 1999 نحو 3.5 مليون نسخة خارج روسيا حيث سلط الكاتب الضوء بسخرية على الحياة الروسية في عصر ولادة الرأسمالية الوحشية في روسيا.

المصدر: تاس