"المغنية كولومبية".. أغنية عن مصر تتصدر التريند عالميا

أصبحت الفنانة الكولومبية كارول جي تريند رقم 2 على مستوى العالم بسبب تصدرها محركات البحث "غوغل"، بعد طرحها لأغنية جديدة عن "القاهرة".

وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية في أبرز المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة منها، القلعة وجامع السلطان حسن والأهرامات.

واعتبر الجمهور هذه الأغنية لترويج وتنشيط السياحة في مصر، وذلك بعد أن ظهرت كارول في الكليب وهي تتغزل في المعالم السياحية المصرية، مما أدى إلى تفاعل كبير من قبل الجمهور منذ طرحها، وتصدرت قائمة الأعلى مشاهدة بعد أن تخططت حاجز الـ 8 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كما أعربت الفنانة عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن مدى سعادتها عن تقديم أغنية في مصر، حيث قالت إن مصر من أفضل 5 أماكن في العالم حلمت بزيارتها، وكان لدي طموح بالتجول في شوارعها ومعالمها، وذلك لتحقيق مقطع فيديو كان دائما في قلبي وعقلي، وأن لحظة الوصول لهذا المكان هي لحظة مهيبة، فبعد صعوبة تحقيقه، أصبح الآن حقيقة بالفعل، كما سأحتفظ به كأحد أفضل المشاريع في حياتي.

المصدر: المصري اليوم