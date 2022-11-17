قرينة الملك البريطاني تمنح راقص الباليه السوفيتي السابق باريشنيكوف ميدالية أكاديمية الرقص البريطانية

منحت الملكة كاميلا قرينة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، مصمم الباليه ميخائيل باريشنيكوف ميدالية من أكاديمية الرقص الملكية.

وحسب ما جاء على موقع الأكاديمية فإن مراسم منح الميدالية والجائزة أقيمت الأربعاء 16 نوفمبر في قصر باكنغهام.

يذكر أن ميدالية الملكة إليزابيث الثانية (1926-2022) هي أعلى وسام من أوسمة الأكاديمية البريطانية، وقد تم استحداثها بمناسبة تتويج والدة تشارلز الثالث عام 1953. وتأسست الأكاديمية نفسها عام 1920 لتعمل على إعداد واعتماد الراقصين ومدرسي الباليه والرقص. وتتضمن الأكاديمية اليوم أكثر من 14 ألف عضو من 79 دولة.

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وقد نال ميخائيل باريشنيكوف كذلك، بصفته ممثلا لمدرسة الباليه السوفيتية، جائزة الأكاديمية لقاء "المساهمة الكبيرة في فن الباليه وعالم الرقص". وأكدت جلالة الملكة أن "لا أحد يستحق هذه الجائزة أكثر من باريشنيكوف".

وقال مصمم الباليه البالغ من العمر 74 عاما في خلال مراسم منح الميدالية والجائزة :"يسعدني جدا أن أحصل على جائزة الملكة إليزابيث الثانية لأكاديمية الرقص الملكية من صاحبة الجلالة الملكة".

كما أكّد رئيس الأكاديمية، دارسي بوسيل، أن باريشنيكوف هو "أحد أشهر راقصي الباليه في التاريخ الذين ألهموا العديد من الفنانين الشباب. وإنه لا يخاف أبدا من ابتكار أي شيء في سعيه للتعبير الفني، وقد نقل مواهبه العديدة إلى أنواع أخرى من الفنون مثل المسرح والسينما والتلفزيون ووالأفلام الوثائقية وغيرها. لقد كان شرفا كبيرا لي أن أقدّم له جائزة اليزابيث الثانية".

الجدير بالذكر أن باريشنيكوف هو راقص باليه ومصمم باليه سوفياتي وأمريكي، وهو الفنان المشرف في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية (1973). وفي أعوام 1967 - 1974 كان راقصا في مسرح الأوبرا والباليه في لينينغراد (مسرح "ماريينسكي" حاليا). وخلال جولته الموسيقية في كندا عام 1974 رفض باريشنيكوف العودة إلى الاتحاد السوفيتي وقبل دعوة لتقديم عروض في مسرح الباليه الأمريكي في نيويورك، حيث عمل بعد ذلك على مدى 20 عاما كراقص أولا، ثم كمصمم باليه. وأسس عام 2005 مركز "باريشنيكوف" للفنون في نيويورك .

المصدر: تاس