ساهم في إنتاج "الرسالة" و"عمر المختار".. الكويت تودع أيقونة إعلامها محمد السنعوسي

نعت دولة الكويت وزير إعلامها الأسبق محمد السنعوسي، عن عمر ناهز 84 عاماً بعد معاناة مع المرض.

وذكرت صحيفة "القبس" المحلية، أنه برحيل أحد رموز النهضة الإعلامية، تطوى صفحة زاخرة بالعمل الدؤوب من أجل إبراز الكويت بأجمل صورها في كل المحافل، ليس إبان توليه حقيبة الإعلام فحسب، بل في جميع خطواته وأعماله ومشاركاته محليا وإقليميا.

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هذا ووصفت "القبس"، الراحل بأيقونة الإعلام والوعي والأب الروحي لأجيال الإعلاميين والمثقفين. مشيرة إلى تقديمه الكثير من البرامج الحوارية التي استحوذت على اهتمام الجمهور، ولامست هموم الناس.

امتدت بصمات الفقيد من تأسيس تلفزيون الكويت الرسمي عام 1960، وعمله في جميع أقسامه تقريبا كمعدّ للبرامج ومخرج ومذيع ومنتج ومنسق ومسؤول تنفيذي ومراقب ثم مدير عام ووكيل مساعد لشؤون التلفزيون في الوزارة حتى 1985.

كما تولى الراحل حقيبة الإعلام عام 2006، وقالت الصحيفة الكويتية أن السنعوسي وراء إنتاج فيلم "الرسالة" العالمي، عارضة صورة له مع الممثل العالمي أنطوني كوين خلال تصوير مشهد من مشاهد فيلم "الرسالة".

وذكرت الصحيفة أن السنعوسي وراء إنتاج ذلك الفيلم العالمي من خلال "الشركة العربية العالمية للإنتاج السينمائي" خلال ترؤسه لها. كما كان أحد منتجي فيلم "عمر المختار"، والفيلمان من بطولة النجم العالمي أنطوني كوين.

المصدر: جريدة القبس