بعد الاعتداء عليه في مصر ودخوله في غيبوبة.. وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

فارق الفنان الأردني أشرف طلفاح الحياة اليوم الاثنين في إحدى المستشفيات المصرية.

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وقال نقيب الفنانين محمد العبادي إن الراحل تعرض لاعتداء في مصر، بحسب ما أبلغته السفارة الأردنية في القاهرة.

وكان الفنان طلفاح يعاني من "نزيف في الدماغ وغيبوبة". ولفت العبادي إلى أنه لغاية اللحظة لم تصل أية تقارير أمنية مصرية توضح ملابسات الحادثة.

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في مصر، إن السلطات المصرية فتحت تحقيقا في الواقعة للوقوف على تفاصيلها، مشيرا إلى أنه غير معلوم ما إذا كان طلفاح دخل في غيبوبة كاملة من عدمه، وهو يخضع للإجراءات الطبية اللازمة حاليا.

ولم يصدر أي توضيح رسمي يكشف عن المتسبب بإصابة الفنان الأردني، أو حتى تفاصيل القضية وسط غموض يلف القضية.

والفنان طلفاح هو مسرحي وممثل بارز على الساحة الأردنية، حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك عام 1997، بدأ مسيرته الفنية عام 2006 من خلال الدراما التلفزيونية بمسلسلات (رأس غليص، الأمين والمأمون، دعاة على أبواب جهنم)، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال منها (الحسن والحسين، الرحيل).

المصدر: وكالة عمون