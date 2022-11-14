هبة السيسي تضرب بـ"دريس كود" عرض الحائط.. ملابس غريبة في مهرجان القاهرة رغم قرار حسين فهمي (صور)

انقسم عدد كبير من النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي حول ما يسمى بـ"دريس كود" الذي حدده رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، حيث تجاهله البعض بإطلالات جريئة وملفتة.

ولفتت الفنانة الصاعدة هبة السيسي الأنظار إليها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم مساء أمس، مخالفة تعليمات المهرجان برئاسة حسين فهمي بشأن الملابس وظهرت بإطلالة جريئة، وفستان شفاف، وتسائل الجمهور عن اسمها.

وخالفت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، تعليمات حسين فهمي أيضا، وظهرت بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، مرتدية فستان أحمر اللون وعاري من الظهر وبه فتحة كبيرة من الجانب.

وخالف الفنان أحمد الفيشاوي "دريس كود" المخصص للمهرجان، حيث ارتدى بذلة بلون "بينك" وبدون رابطة عنق، وبـ"كوتشي".

وتجاهلت الفنانة جوروجينا طواف والفنانة هدى الأتربي تعليمات الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان بشأن الدريس كود.

وعلى الجانب الآخر، التزمت الفنانة ليلى علوي بالدريس كود على السجادة الحمراء وظهرت بإطلالة أنيقة، وكانت حريصة على الالتزام بالدريس كود الذى أكد عليه الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان منذ عدة أسابيع.

وطلب حسين فهمي من جميع الفنانين قبل أسابيع من انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالالتزام بـdress code مشيرا إلى أنه فقط يطلب من الناس كلها أن ترتدي ملابس شيك سواء رجال أو نساء، وبطلب من الرجال ارتداء بدل سموكن ضاحكا: "ومحدش ييجي لابس شورت مثلا"، والفنانات يرتدين فساتين لائقة مثلما نراها في الخارج.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية