مصر.. هند عاكف تكشف لـRT تفاصيل جديدة حول منعها من دخول مهرجان القاهرة السينمائي

كشفت الفنانة هند عاكف في تصريحات لـRT، تفاصيل منعها من دخول مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في مصر.

وقالت الفنانة المصرية إنها تحدثت مع المتواجدين حول نسيانها بطاقة الدعوة التي وجهت لها، ولكنهم رفضوا وقاموا بمنعها من الدخول، ولكن تم التدخل من قبل إدارة المهرجان وتم حل المشكلة على الفور.

وأشارت إلى أنها بالفعل دخلت إلى المهرجان، ولكن في مثل هذه المواقف كان من المفترض أن تتعامل الإدارة على الفور دون حدوث أي مشاكل، موضحة أنها تحضر منذ عام 1994 العديد من المهرجانات ولم يحدث معها هذا الأمر من قبل.

ونوهت بأنها "منزعجة مما حدث، لأن هذا المهرجان لا يعد حفلة خاصة لإلزامي بإحضار بطاقة الدعوة، لأنه من الوارد نسيان البطاقة"، مشيرة إلى أنه "تم الاعتذار لها مما حدث، ودخلت للمشاركة في المهرجان، ولا توجد أزمة كما أثير في وسائل الإعلام حول منعها من الدخول بسبب الفستان".

وأوضحت أن الفستان الذي ارتدته مطبوع عليه صور لمجموعة كبيرة من فنانين الزمن الجميل في مصر التي تعتز بهم، بينهم هند رسم، وشويكا، وفؤاد المهندس، وعلاء ولي الدين، وممدوح عبد العليم، وخالد صالح، وسعاد حسني، وفاتن حمامة، وأحمد زكي، وعادل إمام، ومحمود عبد العزيز، وزكي رستم، وإسماعيل ياسين، وفيروز، وصباح.

ووجهت هند عاكف في النهاية رسالة إلى جمهورها، مؤكدة أنها ستعود للفن مرة أخرى بعد انقطاع 10 سنوات بسبب العمل السياسي والمدني، ولكنها تنتظر الدور المناسب الذي يليق بها للعودة مرة أخرى للشاشات.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم