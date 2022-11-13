بيروت 1840–1918".. معرض توثيقي للعاصمة اللبنانية

سلط برنامج ناس أونلاين الضوء على معرض "بيروت 1840–1918" عبر الصور الفوتوغرافية والخرائط، الذي سيفتتح في السادس والعشرين من الشهر الحالي بالعاصمة اللبنانية.

قال المؤرخ اللبناني بدر الحاج إن المعرض تجسيد لمرحلة تاريخية عاشتها بيروت، ومآسي مرت عليها خلال فترات زمنية، حيث يسلط المعرض الضوء على العاصمة اللبنانية بين عامي 1840 و1918 وما طرأ من تحولات ودمار خلال الحرب الأهلية تم توثيقها من خلال الصور واللوحات الفنية التي تم جمعها في هذا المعرض.

وأضاف الحاج أن المعرض يعكس تفاصيل الحياة في لبنان خلال تلك الفترة الزمنية، وما تميزت به بيروت من طبيعة وبنية عمرانية، إضافة للأبواب والحارات وعلاقة الناس في ذلك الوقت مع الطبيعة والأشجار، وهو ما انعكس في تسميات الأحياء والأزقة والتي لا تزال موجودة حتى الآن كأحياء الجميزة، الزيتونة، التينة والصنوبرة، متابعا أن كل شخص سيتواجد في المعرض سيشعر بالفرق بين بيروت خلال تلك الفترة الزمنية مقارنة بالوقت الحالي، وما حصل فيها من تدمير للنسيج العمراني والمجتمعي على مدى هذه السنوات.

المصدر: RT