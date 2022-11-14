سكك الحديد الروسية تكشف عن مشروع قطار بابا نويل لنهاية عام 2022 وبداية عام 2023

كشفت هيئة سكك الحديد الروسية عن مشروع قطار بابا نويل (دييد موروز أي جد الصقيع)، كمقر متنقل له ولفريقه عشية الاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة في روسيا.

ويقضي المشروع بأن يقوم قطار بابا نويل برحلة سحرية عبر روسيا من غربها إلى شرقها ذهابا وإيابا. وستستغرق الرحلة 85 يوما لتشمل 130 مدينة وبلدة روسية.

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وقد انطلق القطار في أواخر أكتوبر من المقر الثابت لبابا نويل في مدينة (فيليكي أوستيوغ) بشمال روسيا متوجها إلى محطة (تيخو-اوكيانسكايا) على شاطئ المحيط الهادئ في أقصى شرق روسيا. وستنتهي الرحلة في 15 يناير عام 2023 بعودة القطار إلى مدينة (فيليكي أوستيوغ) من حيث انطلقت.

وسيتوقف القطار خلال رحلته السحرية في 200 محطة حيث ستقام إجراءات احتفالية بحضور الأطفال المحليين الذين سيرحّب بهم بابا نويل وسيوزع الهدايا عليهم. وستبدأ تلك الاحتفالات في كل محطة قبل وصول القطار بـ20 دقيقة.

وقد تم تجهيز عربة خاصة لبابا نويل في القطار، كما تم توزيع تذاكر القطار على كل من يرغب في مرافقة بابا نويل خلال رحلته السحرية الطويلة.

المصدر: تاس