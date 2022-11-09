"خاطر" باب الحارة.. الفنان السوري يحيى بيازي يشكو وهو يبكي: "ما حدا اتصل تلفون"

ما زال الفيديو الذي ظهر فيه الفنان السوري يحيى بيازي، يحظى بمتابعة واسعة وسط التساؤلات عن حالته الصحية، بعد التسجيل الذي ظهر فيه يشكو عدم اهتمام أحد به، رغم مرضه.

وظهر بيازي مع الفنان وائل شرف (أدى شخصية "معتز" في "باب الحارة")، وهو يكاد يبكي شاكيا لشرف أن أحدا من الفنانين لم يتصل به ليتطمئن على صحته.

المقطع أوجعني كثير والي يؤلم اكثر هو بعض عدم الإهتمام للفنانين الي يتعرضون لأمراض او يعانون من اي ضيقه سواً ماديه او نفسيه او صحيه

و #وائل_شرف من القلة الي يقدرون المهنه بالانسانيه قبل التمثيل ووقفته مع #يحيى_بيازي عظيمه جدا حتى ولو كانت بالكلام



نسأل الله الشفاء والعافيه ليحيى😢 pic.twitter.com/uZm0yKjj4X — محمد|📽 (@ii_mooi) November 8, 2022

ولم تصدر نقابة الفنانين أو أي من صفحات الفنانين، بمن فيهم شرف وبيازي، أي معلومات عن طبيعة المرض الذي أصيب به بيازي، وجعله غير قادر على الكلام بطلاقة.

عدد من الفنانين السوريين كتبوا عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي متمنين الصحة لبيازي، ومؤكدين أنهم لم يعلموا بأمر مرضه.

الفنانة السورية وفاء موصللي وجهت رسالة مصورة إلى بيازي تمنت له فيها الشفاء وأكدت أن جميع الفنانين يقفون إلى جانبه.

المصدر: RT