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"خاطر" باب الحارة.. الفنان السوري يحيى بيازي يشكو وهو يبكي: "ما حدا اتصل تلفون"

الثقافة والفن

(صفحته في فيسبوك)
الفنان السوري يحيى بيازي
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ما زال الفيديو الذي ظهر فيه الفنان السوري يحيى بيازي، يحظى بمتابعة واسعة وسط التساؤلات عن حالته الصحية، بعد التسجيل الذي ظهر فيه يشكو عدم اهتمام أحد به، رغم مرضه.

وظهر بيازي مع الفنان وائل شرف (أدى شخصية "معتز" في "باب الحارة")، وهو يكاد يبكي شاكيا لشرف أن أحدا من الفنانين لم يتصل به ليتطمئن على صحته.

ولم تصدر نقابة الفنانين أو أي من صفحات الفنانين، بمن فيهم شرف وبيازي، أي معلومات عن طبيعة المرض الذي أصيب به بيازي، وجعله غير قادر على الكلام بطلاقة.

عدد من الفنانين السوريين كتبوا عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي متمنين الصحة لبيازي، ومؤكدين أنهم لم يعلموا بأمر مرضه.

الفنانة السورية وفاء موصللي وجهت رسالة مصورة إلى بيازي تمنت له فيها الشفاء وأكدت أن جميع الفنانين يقفون إلى جانبه.

المصدر: RT

 

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