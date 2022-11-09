وفاة مغنية برازيلية شهيرة بعد استئصال ورم بأنفها (صور)

توفيت المغنية البرازيلية الشهيرة غال كوستا، بعد خضوعها لجراحة لاستئصال ورم في أنفها.

وأُعلن اليوم عن غال كوستا، صاحبة الصوت الدافئ وأحد أبرز أسماء حركة "تروبيكاليا" الموسيقية الرائدة في ستينيات القرن الماضي، عن 77 عاما، بحسب ملحقتها الإعلامية.

وقالت غابرييلا كارفالياو: "مع الأسف، نؤكد نبأ وفاة كوستا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

واضطرت المغنية الشهيرة إلى إلغاء حفل كان مقررا أن تحييه نهاية الأسبوع الماضي ضمن مهرجان في ساو باولو، بعد خضوعها في سبتمبر الماضي لعملية استئصال ورم في الأنف، لكن كان من المقرر أن تستأنف نشاطها الفني على المسارح، إذ أن موقعها الإلكتروني يتضمن موعدا لحفلة لها في ساو باولو بتاريخ 17 ديسمبر المقبل.

وأثار نبأ وفاتها موجة حزن في البرازيل، كما نشر بعض من أهم الأسماء في المجال الموسيقي كلمات تأبينية لها.

وعلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عبر "تويتر"، قائلا: "غال كوستا كانت من أهم المغنيات في العالم، ومن الفنانات الرئيسيات اللواتي حملن اسم البرازيل وصوتها في العالم أجمع.. بلدنا يفقد أحد أعظم أصواته".

O país, que Gal Costa cantava para mostrar sua cara, hoje perde uma de suas grandes vozes. Mas o legado, a obra, a lembrança e as canções serão eternas como seu nome Gal.

Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e milhões de admiradores — Lula (@LulaOficial) November 9, 2022

😞😔😪😢😭..Nossa Rouxinol da MPB foi cantar para Deus... 🎤🎶🎵É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte... 🎤🎶✨



GAL COSTA — cantora, compositora e multi-instrumentista



Maria da Graça Penna Burgos Costa



(✰ 26/09/1945 — † 09/11/2022) pic.twitter.com/B2somtU41w — Ângel Robledo Mendes Camargo (@ngelRobledoMen1) November 9, 2022

R.I.P. Gal Costa, September 26, 1945 - November 9, 2022. Here she is performing “Volta” in 1973. pic.twitter.com/lzir5B0Qov — Dust-to-Digital (@dusttodigital) November 9, 2022

المصدر: أ ب