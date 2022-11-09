العثور على صورة فوتوغرافية نادرة للرسام فان غوخ

يعتقد أندريس فان بيك، أحد سكان مدينة (بينيدن لوفين) في هولندا، أنه عثر عن صورة فوتوغرافية للفنان التشكيلي فنسنت فان غوخ (1853-1890).

وذلك في ألبوم صور عائلي قديم تم شراؤه في سوق للسلع الرخيصة والمستعملة. أعلنت ذلك الثلاثاء 8 نوفمبر قناة Omroep Gelderland التلفزيونية الهولندية.

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وقال فان بيجك في حديث أدلى به للصحفيين: "إني أجمع صورا فوتوغرافية للقرن التاسع عشر. واشتريت هذا الألبوم العائلي في سوق للسلع الرخيصة والمستعملة في مدينة بورميريند، ثم درست في المنزل الصور بعناية، ويبدو لي أن إحداها هي صورة فان غوخ".

ووفقا للملاحظة الموجودة على ظهر الصورة، تم التقاطها عام 1884 من قبل المصور ديرك جان لو غراند، من مدينة بريدا، الذي كان يسكن في الشارع نفسه مع والد فان غوخ.

وقال:"لا أستطيع حسم الموضوع، لكنني عرضت الصورة الفوتوغرافية على العديد من الخبراء والأصدقاء، وكلهم يرون تشابها مذهلا". وهناك صورة فوتوغرافية أخرى تصور، حسب فان بيك، ويل فان غوخ الأخت الصغرى للفنان التشكيلي.

ويدرس الصور الفوتوغرافية حاليا الخبراء في متحف فان غوخ بأمستردام، الذين يعتقدون أن فان غوخ على الصورة الفوتوغرافية بالغ من العمر 30 عاما.

وأشارت القناة التلفزيونية، إلى أنه لا يعرف إلى حد الآن سوى صورة فوتوغرافية واحدة لفان غوخ الذي لم يكن من أشد المعجبين بفن التصوير الفوتوغرافي الناشئ في ذلك الوقت.

المصدر: تاس