قائد أوركسترا ألماني يقدم حفلا موسيقيا في مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ

يقدّم قائد الأوركسترا الألماني، جوستوس هافنرز، الثلاثاء 8 نوفمبر حفلا موسيقيا كبيرا في مسرح "ماريينسكي" مع برنامج مؤلفات موزارت الموسيقية.

ويتضمن برنامج موزارت أوبرا The Abduction from the Seraglio ، ومقدمة لأوبرا The Magic Flute والسيمفونية الـ35 (هافنر).

إقرأ المزيد

وتعرض أوبرا فولفغانغ أماديوس موزارت بعنوان "الاختطاف من سراجليو" في مسرح "ماريينسكي" لأول مرة. ويؤديها في الحفل الموسيقي بعض الموسيقيين وأوركسترا المسرح السيمفوني بقيادة قائد الأوركسترا الألماني وعازف البيانو جوستوس فرانز.

وقال جوستوس فرانز في حديث أدلى به للصحفيين الروس:" يسعدني جدا أن أقدم مثل هذا البرنامج الكبير. وهذا البرنامج عن الحكمة ("الفلوت السحري") ، وعن السعادة (سيمفونية "هافنر"). وفي الجزء الثاني للبرنامج سنقدم مقتطفات من الأوبرا" الاختطاف من سراجليو"، وهذه هي السعادة والبهجة الخالصة. ولدى "ماريينسكي" ربرتوار واسع لموزارت ، لكنه لا يتضمن الأوبرا" "الاختطاف من سراجليو"، فهي جميلة ومبهجة ، وكل مرة تقدّم الكثير من المتعة للجمهور! "

يذكر أن المايسترو جوستوس فرانز يتعاون مع مسرح "ماريينسكي" منذ نهاية القرن الماضي كمخرج وقائد أوركسترا، وقام هنا عام 1993 بإخراج أوبرا موزارت The Magic Flute و أوبرا Le nozze di Figaro، وفي عام 2006 تم أداء قداس موزارت تحت إشرافه في مهرجان نجوم "الليالي البيضاء" ببطرسبورغ. كما قدم المايسترو عرضا في مهرجان "ماريينسكي" الدولي للشرق الأقصى في فلاديفوستوك.

المصدر: تاس