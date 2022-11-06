وفاة ميمي باركر مؤسسة فرقة Low الأمريكية

أعلنت فرقة الروك الأمريكية Low عبر صفحتها في "تويتر" وفاة مؤسسة الفرقة ميمي باركر عن عمر ناهز 56 عاما.

ووفقا للتغريدة: "ماتت ميمي باركر الليلة الماضية، محاطة بالعائلة والحب، بما في ذلك حبكم لها"، ووفقا للإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، تم تشخيص إصابة المغنية بالسرطان في عام 2021.

ولدت المطربة الأمريكية ميمي باركر عام 1967، وفي عام 1993 أسست "Low" مع زوجها آلان سبارهاوك، وأصدرت الفرقة 13 ألبوم، تم تسجيلها بشكل أساسي في موسيقى الروك المستقلة.

المصدر: تاس