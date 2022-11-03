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افتتاح معرض للتعرف على التراث الروسي في دمشق

الثقافة والفن

افتتاح معرض للتعرف على التراث الروسي في دمشق
Legion-Media
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افتتح في قصر المؤتمرات في دمشق معرض للصور للتعرف على التراث والأماكن التاريخية في روسيا.

وقال بيان صادر عن متحف "كيجي" الروسي "افتتح في قصر المؤتمرات في دمشق معرض للصور بعنوان (التعرف على روسيا الاتحادية:التراث العالمي على خريطة روسيا)".

وتبعا للبيان فإن المعرض يضم صورا فوتوغرافية وخرائط ورسوما توضيحية لأبرز المعالم التاريخية على أراضي الاتحاد الروسي، معلومات عن الأماكن الروسية المدرجة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي مثل قصر الكرملين في موسكو والمركز التاريخي ببطرسبورغ، ومتحف كيجي الروسي الذي يضم كنائس قديمة".

افتتاح معرض للتعرف على التراث الروسي في دمشق
karelia.news
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كما ضم المعرض أعمالا للمصور الفوتوغرافي الروسي الشهير إيغور غيورغيفسكي، وصورا عن المواقع الأثرية في منطقة بحيرة أونيغا الروسية.

المصدر: karelia.news

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