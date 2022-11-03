روسيا.. اختتام عملية ترميم أشهر تمثال في الساحة الحمراء

انتهت عملية ترميم تمثال للأمير دميتري بوجارسكي والمواطن كوزما مينين قبالة كنيسة القديس فاسيلي بلاجينّي في الساحة الحمراء، وذلك عشية الاحتفال بعيد الوحدة الشعبية في روسيا.

وقالت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا لوبيموفا، في مراسم أقيمت في الساحة الحمراء بمناسبة اختتام عملية تجديد التمثال المشهور إن مشروع ترميمه تحقق في ظروف صعبة إذ أكّد الخبراء استحالة تفكيك التمثال ونقله من الساحة الحمراء إلى مكان آخر.

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وقد بدأ ترميمه منذ عام واحد حين أنشئت خيمة خاصة تحميه من تأثير المطر والثلج. وقام المرمّمون بإزالة 500 كيلوغرام من هياكل تكنولوجية تسببت في ظهور شقوق على جسم التمثال وتأكّل البرونز.

يذكر أن تمثال الأمير القائد دميتري بوجارسكي ومساعده المواطن كوزما مينين نصب في الساحة الحمراء لـ204 أعوام خلت تخليدا للانتصار العظيم على الغزاة البولنديين الذي حققه الشعب الروسي عام 1612 وطردهم من الكرملين وموسكو. وتم إنشاء التمثال البرونزي عام 1818 بتبرعات شعبية ولم يتوقف العمل على إنشائه حتى أثاء الحرب الوطنية عام 1812 ضد نابليون، وأجريت أول عملية ترميم له عام 1931.

المصدر: تاس