انتهاء التحقيق في حادث إطلاق النار أثناء تصوير فيلم "راست"

أنهى مكتب عمدة مقاطعة سانتا الأمريكية تحقيقه في حادث إطلاق النار الذي وقع أثناء تصوير فيلم "راست" للممثل أليك بالدوين، والذي أسفر عن مقتل المصورة غالينا هاتشينز.

وقالت هيذر بروير، المتحدثة باسم المدعي العام في ولاية نيو مكسيكو، كارماك ألتويس، في بيان: "ستبدأ محامية المقاطعة وفريقها من المحققين والمدعين العامين الآن في مراجعة شاملة للمعلومات والأدلة لاتخاذ قرار مدروس وفي الوقت المناسب حول ما إذا كان سيتم توجيه الاتهامات"، مضيفة: "كما هو الحال مع جميع القضايا التي يتعامل معها المدعي العام، سيكون تركيزه على الحفاظ على نزاهة العملية، وإنفاذ قوانين الولاية، والسعي لتحقيق العدالة".

وقال مصدر إن تقرير مكتب العمدة، لم يحدد ما إذا كان المحققون قد قرروا أن هناك أدلة كافية لدعم التهم الجنائية.

وكان كارماك ألتويس، أعلن في وقت سابق أنه يمكن توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص، من بينهم بالدوين. كما تم توظيف مدع عام خاص للمساعدة في الإشراف على القضية.

وفي وقت سابق، رفعت عائلة المصورة هاتشينز، التي لقيت مصرعها في الحادث العرضي أثناء تصوير فيلم "راست"، دعوى قضائية ضد بالدوين، وطاقم إنتاج الفيلم.

ووقع الحادث في أكتوبر من العام الماضي، حيث أطلق بالدوين النار من مسدس دون معرفة أنه محشو بالرصاص الحي، مما أسفر عن مصرع هاتشينز.

المصدر: LA Times