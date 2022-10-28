وفاة الأديب المصري بهاء طاهر

توفي الأديب المصري البارز، بهاء طاهر، يوم أمس الخميس، عن عمر 87 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقالت وزارة الثقافة المصرية على صفحتها الرسمية إن "الوزيرة، نيفين الكيلاني، نعت الكاتب الكبير بهاء طاهر، الذي وافته المنية مساء الخميس".

و"عبرت وزيرة الثقافة عن حزنها الشديد لفقدان كاتب عظيم من رعيل الكتاب الكبار، جادت به أرض مصر، ليثري الإبداع والمكتبة العربية بعشرات من الروايات والدراسات".

وأضافت الوزيرة أنه "كان يمتلك قلما يفيض عذوبة وإنسانية"، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه.

وولد بهاء طاهر في 13 يناير 1935 بمحافظة الجيزة، وبدأ حياته المهنية مترجما في الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، ثم اتجه للإخراج والإذاعة والعمل الإبداعي.

وعاش الأديب الراحل في جنيف بين عامي 1981 و1995، حيث عمل مترجما لدى الأمم المتحدة، ومن أشهر رواياته "واحة الغروب" و"خالتي صفية والدير".

المصدر: وسائل إعلام مصرية