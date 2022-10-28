 
مباشر

مصر تودع صاحب "واحة الغروب".. (صورة)

الثقافة والفن

مصر تودع صاحب
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2df

توفي الروائي والأديب المصري بهاء طاهر مساء الخميس عن عمر 87 عاما قام خلالها بتأليف عدد من الروايات

ومن أبرز رويات الأديب الراحل "واحة الغروب" التي حصلت على جائزة الرواية العربية العالمية "البوكر" في العام 2008.

وتتناول الرواية أحداثا منذ نهايات القرن التاسع عشر والاحتلال البريطانى لمصر، وتتحدث عن الانتهازية والخيانة والرغبة بالحب والبطولة.

كما قام بتأليف روايات "أبناء رفاعة" و"خالتي صفية والدير"، وغيرها من الروايات.

مصر تودع صاحب
Hossam el-Hamalawy - https://www.flickr.com/photos/elhamalawy/3536972170/

المصدر: الشروق المصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من منتدى "فالداي".. بوتين: الأزمة تطال الجميع وأمام البشرية طريقان