مصر تودع صاحب "واحة الغروب".. (صورة)

توفي الروائي والأديب المصري بهاء طاهر مساء الخميس عن عمر 87 عاما قام خلالها بتأليف عدد من الروايات

ومن أبرز رويات الأديب الراحل "واحة الغروب" التي حصلت على جائزة الرواية العربية العالمية "البوكر" في العام 2008.

وتتناول الرواية أحداثا منذ نهايات القرن التاسع عشر والاحتلال البريطانى لمصر، وتتحدث عن الانتهازية والخيانة والرغبة بالحب والبطولة.

كما قام بتأليف روايات "أبناء رفاعة" و"خالتي صفية والدير"، وغيرها من الروايات.

Hossam el-Hamalawy - https://www.flickr.com/photos/elhamalawy/3536972170/

المصدر: الشروق المصرية