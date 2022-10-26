وفاة الرسام الفرنسي بيار سولاج عن 102 سنة

غيّب الموت يوم الأربعاء، الرسام الفرنسي بيار سولاج عن عمر ناهز 102 سنة، بعد مسيرة حافلة اشتهر فيها بلوحاته ذات الدرجات اللامتناهية من اللون الأسود.

وقال الصديق القديم لسولاج، ألفراد باكمان، الذي يترأس متحفا يحمل اسم الفنان في روديز جنوبي فرنسا: "إنه خبر محزن.. لقد كنت أتحدث قبل قليل مع أرملته كوليت سولاج".

واكتسب سولاج، المولود في 24 ديسمبر 1919، شهرة واسعة اعتبارا من خمسينيات القرن الفائت، ودخلت لوحاته أرقى المتاحف في العالم كمتحف غوغنهايم في نيويورك أو معرض تايت في لندن.

وطوال أكثر من 75 عاما، كانت أعماله محط اهتمام المؤسسات الثقافية وسوق الفن.

وفي نوفمبر 2021، بيعت لوحة له تعود إلى عام 1961 بمبلغ 20.2 مليون دولار في نيويورك.

Pierre Soulages avait su réinventer le noir, en y faisant jaillir la lumière. Par-delà le noir, ses œuvres sont des métaphores vives où chacun de nous puise l’espoir. pic.twitter.com/4dxiCXCYy6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 26, 2022

وتجاوز ثمن اللوحة بأشواط الرقم القياسي السابق الذي حققه أحد أعمال سولاج عام 2019 في باريس البالغ 10.8 ملايين دولار.

وفي ديسمبر 2019، أصبح سولاح بين قلة من الفنانين حصلت على شرف عرض أعمالها في متحف اللوفر العريق وهم على قيد الحياة، وسبق لرسامين فقط أن كُرما قبله بهذه الطريقة، هما بيكاسو وشاغال، عند بلوغهما سن التسعين.

وكرّس جزء كبير من المعرض يومها لـ"أوترنوار" (ما بعد الأسود)، العالم الذي تخيله سولاج العام 1979 عندما اعتمد الأسود الكامل مراهنا على التباين بين الأملس والمحزوز واللامع والكامد والأسود والنور.

وعن تركيزه على اللون الأسود، قال الراحل في ديسمبر 2019: "أحب سلطة هذا اللون ووضوحه وتطرفه".

وأضاف: "إنه لون نشط جدا.. لو وضعنا الأسود قرب لون قاتم، لأصبح مشعا".

Pierre Soulages 102 ans, un des peintres les plus importants de ces 2 siècles puisqu’il a créé parmi ses plus belles œuvres après l’an 2000. Tel le mono-lithe de 2001, son œuvre colossale, poétique et transcendantale est à elle seule une odyssée de l’espace… pic.twitter.com/RSONg39Vg7 — Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) October 26, 2022

المصدر: أ ف ب