"نمبر ون" محمد رمضان عن محاولات اغتياله معنويا: سيلاقون دبابة!

تحدث الفنان المصري محمد رمضان، عن الحرب الموجودة ضده في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها حرب ضد نجاحه، بجانب الحديث عن طموحاته وهمومه.







وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية: "أنا لا أعرف من أعدائي لأني لا أحاول معرفة هل جماعات أو كيانات أو أفراد، المهم أكون مأمن نفسي وأحلامي جيدا والحروب الان أصبحت معنوية، ويوجد محاولات لاغتيالي معنويا وفي بداياتي كنت أفكرأنه من يحاربني هم زملائي في مجالي، ولكن اليوم أنا أنفي تماما وجود حرب من زملائي لأنهم سوف يلاقون دبابة ولا يوجد توافق بيننا".

وأضاف محمد رمضان: "أنا مهموم بطموحي، وكلمة مهموم مش قصدي بها المعنى المتعارف عليه ولكن طموحي لا حدود له ولم أحقق 1 بالمئة منه، وأنا لم أكن مغرور لأن الغرور والطموح لا يجتمعان بشخص واحد ولما جمهوري يقترب مني أنا أقترب له، وواثق في الله وإني قادر على تحقيق المستحيل".

المصدر: القاهرة 24