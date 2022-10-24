فيديو ساخر.. مبارزة شعرية بين الرئيسين الأمريكي والصيني والزعيم الكوري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ساخرا، يعرض مبارزة شعرية افتراضية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويظهر بايدن في الفيديو أولا وهو يلقي بيت شعر يقول فيه: "البارحة ما نمت نومة هنية.. مشغول فكري.. بوتين ضرب ضربة قوية هزت عروش الغرب والصين تبغي تسوي زيه.. وحكام العالم تحالفوا علي وتناسوا الهيبة الأمريكية وما عاد إلا تنكيس الأعلام...".

أما الرئيس الصيني فيرد قائلا: "البارحة أجتنا قصيدة غبية نعدها نكتة العام.. راعيها بطل مسرحية..ضحكتني بالهيبة الأمريكية الي صارت تحت الأقدام، أنصحك تترك عنك العنجهية.. ونسين بانا دولة نووية والجيش ما تحصي جنوده بالأرقام وما تهاب المنية".

ليرد الزعيم الكوري الشمالي قائلا: "لبيك يا ابن العم في كل هية. حنا معك يا صاحبي درع وحزام.. وترى العدو واحد..ويقول عنا دولة جاهلية لأنا رفضنا نصير للغرب خدام ويقول عني طاغية عالمية والواقع أن الغرب ومنبع التفريق والعنصرية.. يا جيشنا جهز لما المدفعية دقت طبول الحرب...".

مبارزة شعرية بين الرئيس الامريكي والرئيس الصيني والرئيس الكوري😅😅😅 pic.twitter.com/YCzcDp29dz — فيصل القاسم (@kasimf) October 24, 2022

وأثار الفيديو تفاعل المغردين على "تويتر"، وقد أثنوا على الشخص الذي قام بصياغة البيت الشعري.

وقال أحد المغردين: "... احسنت يا من صاغ القصيدة مبدع".

هههههه مجنون اللي ركبها صح 😂👌



احسنت يا من صاغ القصيدة مبدع👍🏻 — غاية المنى ..🌺🌺 (@om_aziiz0000) October 24, 2022

وقال آخر إن من كتب البيت الشعري "يستاهل لقب شاعر المليون".

ههههههههههههه

يستاهل لقب شاعر المليون — عبدالحميد جابر قلوش (@abdalhmed1970) October 24, 2022