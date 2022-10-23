فيلم "بلاك آدم" يحقق 67 مليون دولار

تصدر فيلم "بلاك آدم" لشركة "وارنر براذرز" المبيعات في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، حيث حقق نحو 67 مليون دولار.

ووفقا لشركات التوزيع، تحصل النجم دواين جونسون أكبر عطلة نهاية أسبوع له في شباك التذاكر كبطل أول وفي فيلم عن شخصية لشركة دي سي كوميكس احتاجت عقدا من الزمن لتظهر إلى الشاشة الكبيرة.

وقدم فيلم بلاك آدم محاولة بقيمة 200 مليون دولار لإحداث خلل في توازن القوة في كون دي سي كوميكس الذي يهيمن عليه شخصيات أمثال باتمان، ووندر وومان وسوبرمان.

وكان الظهور الأول الذي بلغت قيمته 67 مليون دولار متوسطا، حتى مع الجاذبية الكبيرة لجونسون في فيلمه الأول عن الأبطال الخارقين.

وحقق بلاك آدم أعلى افتتاحية في عطلة نهاية الأسبوع منذ عرض "ثور: لاف أند ثاندر" محققا 143 مليون دولار في يوليو.

ويعتبر فيلم "بلاك آدم"، الذي يلعب فيه جونسون دور مصري من العصر القديم تم استدعاؤه في العصر الحديث، متعثرا بشكل ملحوظ بسبب التعليقات السيئة 40 بالمئة على موقع "روتن توماتز". وكان رواد السينما أكثر لطفا، حيث منحوا الفيلم درجة "بي+ سينما سكور" وجمع الفيلم 73 مليون دولار إضافية دوليا ليصل إلى 140 مليون دولار عالميا.

المصدر: أ ب