أعلن مسرح موسكو الأكاديمي الموسيقي، وفاة مغنية الأوبرا الروسية غالينا بيسارينكو عن عمر ناهز 89 عاما.

ووفقا لرسالة المسرح: "توفيت اليوم فنانة الشعب في روسيا الاتحادية، ونجمة مسرح الأوبرا السوفيتية والروسية، غالينا ألكسيفنا بيسارينكو".

وبحسب المسرح، سيقام وداع المغنية يوم 26 أكتوبر في القاعة الكبرى في كونسرفتوار بموسكو.

وانضمت غالينا بيسارينكو إلى المسرح الموسيقي عام 1961، وشاركت في أوبرات تشايكوفسكي، وبروكوفييف، وريمسكي كورساكوف، ودونيزيتي، وماسينيت، وموزارت، وأوفنباخ، وغيرشوين، وبريتن، وسوب وآخرين.

المصدر: RT