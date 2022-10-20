محكمة أمريكية تبرىء الممثل كيفن سبيسي من تهمة التحرش الجنسي

برّأت هيئة المحلفين في مدينة نيويورك الأمريكية الممثل كيفن سبيسي، من التحرش الجنسي بزميله في المهنة أنتوني راب.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هيئة المحلفين استغرقت أقل من ساعة ونصف للوصول إلى الحكم، وخلصت الهيئة إلى أنه في عام 1986، لم تكن إجراءات سبيسي ضد راب، الذي كان يبلغ من العمر 14 عاما في ذلك الوقت، ذات طبيعة جنسية وبالتالي لا يمكن أن تندرج تحت قانون التحرش الجنسي بالأطفال.

ونقلت الصحيفة عن جينيفر كيلر محامية الممثل قولها "نحن ممتنون فقط لأن هيئة المحلفين رأت الحقيقة"، وعلق ممثل راب بدوره على الحكم "هيئة المحلفين قالت كلمتها الفصل".

وكان كيفن سبيسي نجم المسلسل التلفزيوني الأمريكي الشهير "بيت من ورق" (2013-2018) لمدة خمسة مواسم، حيث لعب دور السياسي المتشدد فرانك أندروود، وفي أكتوبر 2017، اندلعت فضيحة عندما اتهم راب سبيسي بالتحرش الجنسي في حادثة تعود إلى حوالي 30 عاما سابقة.

إقرأ المزيد

وذكر سبيسي نفسه أنه لا يتذكر هذا الحادث، لكنه في نفس الوقت اعترف بالمثلية الجنسية.

وفي وقت لاحق، اتهم العديد من الرجال الآخرين الممثل بالتحرش الجنسي، وبسبب الفضيحة، تم إيقافه عن تصوير مسلسل "بيت من ورق" وعدد من المشاريع الأخرى.

المصدر: أ ف ب