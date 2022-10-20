"بوتيتو" المصري يفوز بجائزة مهرجان البحرين السينمائي

فاز الفيلم الروائي القصير "بوتيتو" بجائزة مهرجان البحرين السينمائي الذي أسدل الستار على دورته الثانية مساء الأربعاء 19 أكتوبر الجاري.

وكتب هذا الفيلم المخرج المصري محمد البدري الذي قال سابقا إنه استوحى القصة من لوحة "آكلو البطاطا" للرسام الهولندى فان جوخ، وأن اللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر الذين لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة فى اليوم مع كوب من الشاي.

كما منحت لجنة التحكيم الخاصة بمهرجام البحرين السينمائي جائزتها الخاصة للمخرج السعودي خالد زيدان عن فيلم "عثمان" من تأليف عبدالعزيز العيسى، وبطولة أحمد يعقوب وشجاع نشاط.

وقدم اللجنة أيضا شهادة تقدير للمخرجين محمود أبو شمسية وثائر متولي عن الفيلم الفلسطيني "ستة أيام لا تكفي"، وشهادة تقدير لمدير التصوير ريكاردو براتس عن الفيلم الإماراتي "مكان في الزمن" وشهادة تقدير للمخرج المصري محسن عبدالغني عن فيلم "خط في دائرة".

وفي مسابقة الأفلام البحرينية، فاز بجائزة فريد رمضان فيلم "سلام" للمخرج أحمد أكبر، كما منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للممثل جمعان الرويعي عن دوره في فيلم "تيه الحمام"، وشهادة تقدير للمخرجة تقوى محمود جواد عن فيلم "الحذاء الذي يصغر كل ليلة".

إقرأ المزيد

وفي مسابقة أفلام التحريك، فاز بالجائزة الفيلم المصري "بكرة خيط" إخراج آية مدني.

وفي مسابقة الفيلم الوثائقي، فاز بالجائزة الفيلم السعودي "جوي" للمخرجة فايزة أمبة، كما منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للمخرج السوري فراس محمد عن فيلم "الناس اللي فوق".

انطلق المهرجان في 15 أكتوبر الجاري تحت شعار "سينما لأجلك"، وشارك فيه 49 فيلما.

المصدر: وكالات