600 مليون دولار صادرات تركيا من المسلسلات

توقع رئيس غرفة تجارة إسطنبول، شكيب آوداغيتش، بأن تتجاوز صادرات تركيا من المسلسلات التلفزيونية 600 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري.

وفي حديث للصحفيين بمدينة كان الفرنسية، أكد آوداغيتش أنّ نحو 100 مسلسل تركي عرضت في 150 دولة على الأقل خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنّ تركيا تشارك في "السوق الدولية لبرامج الاتصالات" (MIPCOM) بمسلسلات درامية وأكشن ورومانسية وتاريخية وعروض تلفزيونية وترفيهية.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية