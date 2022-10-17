أعضاء أشهر فرقة غنائية كورية جنوبية يقررون أداء الخدمة العسكرية

ذكرت وكالة "بيغ هيت ميوزيك" اليوم الاثنين أن جميع أعضاء فرقة الكي-بوب الكورية الجنوبية الشهيرة "بي تي إس" سيقومون بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بدءا بعضوها الأكبر سنا "جين".

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وقالت الوكالة في إشعار عام نشرته للبورصة المحلية: "سيلغي جين طلبه لتأجيل تجنيده في نهاية هذا الشهر، وسيتبع إجراءات التجنيد التي تستلزمها إدارة الأفراد العسكريين"، وأضافت: "سيقوم الأعضاء الآخرون بأداء واجبهم العسكري بدورهم وفقا لخطط كل منهم".

وتم تأجيل تجنيد جين، المولود في عام 1992، حتى نهاية هذا العام، بموجب قانون الخدمة العسكرية المعدل لعام 2020.

وفي كوريا الجنوبية، يطلب من جميع الرجال الأصحاء أداء الخدمة العسكرية في الجيش لمدة عامين تقريبا، لكن القانون الحالي يسمح للرياضيين الحائزين على جوائز عالمية، والموسيقيين الكلاسيكيين الذين يوصي بهم وزير الثقافة والرياضة والسياحة، بالقيام بخدمة بديلة في مجالات تخصصهم، بدلا من أداء الخدمة العسكرية.

ولا تزال مشاريع القوانين التي ستشمل فناني "الكي-بوب" المشهورين عالقة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وسط النقاش المستمر حول ما إذا كان يجب إعفاء مشاهير "الكي-بوب" من الخدمة العسكرية تقديرا لمساهمتهم في تحسين صورة البلاد في العالم.

المصدر: يونهاب