نيوزيلندا تتهم مهرجان شكسبير المدرسي بـ"الإمبريالية"

تتهم وزارة الثقافة النيوزيلندية مهرجان شكسبير المدرسي بـ"الإمبريالية".

أفادت نيوزيلندا أن مجلس الفنون التابع لوزارة الثقافة النيوزيلندية قطع التمويل عن مهرجان شكسبير المدرسي، مشككا في أهمية "شرائعه الإمبريالية" للبلاد. أفادت بذلك صحيفة New Zealand Herald النيوزيلندية.

AP Photo / Kirsty Wigglesworth

وحسب الصحيفة فإن مركز" شكسبير غلوب" النيوزيلندي كان على مدار 30 عاما، يقيم تلك الفعالية حيث قام الطلاب بأداء مقتطفات من مسرحيات شكسبير، وكانت المهرجان يتلقى بانتظام أموالا من الهيئة الحكومية التي تموّل الفنون، ولكن هذا العام لم يتم رصد الأموال.

وأعلن مجلس الفنون أن المهرجان لم يثبت علاقته بالفنون في نيوزيلندا على الرغم من أنه يستقطب الشباب كثيرا وأن له تأثيرا إيجابيا على المشاركين.

وقال أحد خبراء المجلس إن طلب مركز "شكسبير غلوب" التمويل جعله "يتساءل عما إذا كان التركيز على هذا الكاتب المسرحي للعصر الإليزابيثي وثيق الصلة بإنهاء استعمار الفنون النيوزيلندية في عشرينيات القرن الماضي".

هذا فيما لا يزال مجهولا مصير المهرجان المدرسي، الذي حضره أكثر من 120 ألف طالب ثانوي من نصف المدارس الثانوية في نيوزيلندا منذ بدايته.

المصدر: نوفوستي