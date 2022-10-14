طلاب مصريون ولبنانيون يشاركون في المهرجان الدولي للأفلام الطلابية في بطرسبورغ

افتتح اليوم في المعهد الحكومي للسينما والتلفزيون ببطرسبورغ مهرجان "بيتر كيت" ( حوت بطرس) السينمائي الدولي للأفلام الطلابية.

تأسس هذا المهرجان مطلع القرن الجاري قبل أن يكتسب سمعة دولية واسعة، فيما يأمل رئيس معهد السينما والتلفزيون أن يكون المهرجان بلا حدود.

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يقام المهرجان على مرحلتيْن. في المرحلة الأولى يتسابق طلاب المعهد من أجل الـتأهل للدور الثاني الذي تشارك فيه أفلام أجنبية أيضا. وقالت المنتجة العامة للمهرجان ناتاليا غورينا، إن لجنة التنظيم تلقت 527 عملا سينمائيا تمثل 30 مدرسة سينمائية في العالم.

وقد وردت طلبات المشاركة في المهرجان من الصين ولبنان ومصر وألمانيا وفرنسا وإسرائيل وبريطانيا وبلجيكا والهند وغيرها من البلدان. وستمنح الجوائز بحسب 10 فئات مختلفة. أما الجائزة الكبرى الرئيسية فإنها ستمنح على شكل حوت ملوّن.

وأعربت، ناتاليا غورينا، عن أملها بأن يصبح المهرجان الذي يقام بدعم من وزارة الثقافة الروسية مرحلة مصيرية في تاريخ المعهد الذي سيحتفل العام المقبل بالذكرى الـ105 لتأسيسه.

وقد حضر إلى المهرجان أستاذا السينما العالمية، ألكسندر سوكوروف وكارين شاخ نزاروف اللذان سيقدّمان للجمهور طلابهم. وتولى فنان الشعب الروسي، ميخائيل بويارسكي رئاسة مهرجان السينما الطلابية.

المصدر: تاس