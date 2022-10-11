وفاة الممثلة البريطانية الأمريكية أنجيلا لانسبري

توفيت الممثلة البريطانية الأمريكية أنجيلا لانسبيري، التي اشتهرت بدور "جيسيكا فليتشر" في المسلسل البوليسي التلفزيوني الأمريكي Murder She Wrote عن عمر ناهز 96 عاما.

ونقلت مجلة "People"عن عائلة الممثلة، أنها توفيت أثناء نومها بمنزلها في لوس أنجلوس.

يذكر أن الممثلة فازت بأربع جوائز "غولدن غلوب"، وترشحت لنيل إحدى جوائز الأوسكار ثلاث مرات، لكنها حازت سنة 2013 على جائزة شرفية للأوسكار، ومنحتها الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، لقب "السيدة".

ولدت لانسبيري، في لندن لأم ممثلة وأب سياسي، وهاجرت إلى الولايات المتحدة بعد وفاة والدها خلال الحرب العالمية الثانية، وبذلك فهي تحمل الجنسية المزدوجة البريطانية الأمريكية.

واشتهرت لانسبيري بفضل دورها في المسلسل البوليسي "Murder She Wrote"ومثلت فيه دور "جيسيكا فليتشر" محققة جرائم القتل المستعصية.

وسنة 2014 كانت تمثل في مسلسل بعنوان "نهاية مرحلة الغرب"، ورغم انقطاعها عن التمثيل على خشبة المسرح البريطاني لمدة أربعين عاما، فإنها عادت في الآونة الأخيرة إلى التمثيل في لندن، وحصدت أول جائزة لها في حفل توزيع جوائز "أوليفير" كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها "مدام آركاتي" في مسرحية "Blithe Spirit".

وكرمتها ملكة بريطانيا تقديرا لمشوارها الفني الطويل في عالم التمثيل ونشاطاتها الخيرية، وألفت لانسبيري عدة كتب منها "خطتى للياقة والصحة"عام 1990، وتزوجت مرتين، الأولى من الممثل الأمريكي ريتشارد كرومويل لمدة عام ثم انفصلا، بعدها بثلاث سنوات تزوجت من المنتج بيتر شو وظلت معه إلى أن توفي عام 2003.

المصدر: RT