المغرب.. فيلم "أنوال" يثير الجدل أثناء تصويره (صور)

أثار فيلم سينمائي جديد بعنوان "أنوال"، جدلا كبيرا بالريف المغربي أثناء تصويره.

وذكر موقع "Rue 20" المغربي أن الأمر يتعلق بفيلم يتناول سيرة قائد ثورة الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي، ومعركة أنوال الشهيرة عام 1921.

ويجسد الممثل ربيع القاطي شخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي في الفيلم الذي تُصوّر أحداثه بدار الكبداني بإقليم الدريوش، لمخرجه ابن المنطقة محمد بوزاكو.

وأفاد موقع Rue 20 بأن الفيلم حصل على دعم من المركز السينمائي المغربي، وسيتم تصوير أحداثه في كل من إسبانيا ومناطق مختلفة بإقليم الدريوش والناظور، وكذلك مدينة فاس.

ويسلط هذا العمل السينمائي، الضوء على جزء مهم من حياة عبد الكريم الخطابي منذ أن كان طالبا في القرويين، مرورا بعمله الصحفي بمليلية، ومعلما للغة الأمازيغية وقاضيا للقضاة.

يتم تصوير أحداث الفيلم بمدينة الناظور و نواحيها ✅

الفيلم سيكون تحت إسم "أنوال" ✅

و أخيرا سنشاهد فيلم سينمائي يحكي عن تاريخنا العريق 🇲🇦✨ pic.twitter.com/RmPCDAdzEU — Lmorphine (@Lmorphi43736789) October 10, 2022

كما يتناول أيضا، مرحلة التحول في حياة الخطابي بعد اتخاذه لقرار المقاومة كخيار اقتنع به من أجل طرد الاستعمال الإسباني من الريف.

والجدل الذي أثاره الفيلم قبل الانتهاء من تصويره، يتعلق باختيار الممثلين الذين قاموا بتجسيد الأدوار الرئيسية، وتحديدا ربيع القاضي ومحمد الشوبي.

واعتبر عدد من الناشطين أن المخرج أخطأ حينما اختار ممثلين لا ينطقون بالريفية ليجسدوا أدوارا مهمة في الفيلم، خاصة وأن المنطقة تزخر بالكفاءات والممثلين الذين باتوا يشاركون في انتاجات درامية على أعلى مستوى.

كما تطرق آخرون إلى تكرار واستنساخ تجربة الممثل محمد الشوبي في مسلسل "النيكرو" والذي أخرجه المخرج نفسه (محمد بوزاكو).

وردا على هذه الانتقادات، قال المخرج محمد بوزاكو في تصريح لموقع Rue 20 إن الريف لا يوفر عددا كبيرا من الممثلين وأقل منهم من الممثلين الجيدين وحتى هؤلاء تعلموا التشخيص بشكل ذاتي وليسوا متخرجين من معاد التكوين.

وأضاف: "نحن نكتب تاريخنا بالصورة ونريد أن نسوقه في أحلى حلة تقنيا"، مؤكدا في السياق أن 10 ممثلين من الريف يشاركون في الفيلم.

🇲🇦| فيلم "أنوال"



انطلق تصويره قبل أسابيع ..

🛑 يؤرخ لجزء من حياة محمد بن الكريم الخطابي ومقاومة أهل الريف ضد الإحتلال.



تدور احداث الفيلم في مليلية، وعدد من مناطق الريف وجامع القرويين .. خلال حقبة تاريخية تنطلق من سنة 1907 الى غاية انتصار المجاهدين في معركة أنوال عام 1921



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"أنوال" هو عنوان فيلم السينمائي الذي يتم تصويره حاليا بدار الكبداني تدور احداثه حول مسار محمد بن عبد الكريم الخطابي منذ ان كان في القرويين الى غاية معركة انوال فيلم سيسلط الضوء على جزء مهم من تاريخ المقاومة بالريف السيناريو و الانتاج للكاتب محمد نضراني أما الاخراج فلمحمد بوزگو ✌️ pic.twitter.com/ANwwrcU12O — ⵣ ℝ𝕀𝔽𝕐𝔸𝔸𝔸 ⵣ (@Worlds_Smile4) October 1, 2022

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي