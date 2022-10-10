50 طائرة تنقل أثرياء العالم إلى مصر

أعلن رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء أحمد الشيخ، أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لـ"دار ستيفانو ريتشي" للأزياء حدث هام للسياحة المصرية.

وأضاف رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، أن الاحتفالية ضمت 500 ضيف من أغنى أغنياء العالم في حفل عشاء خلال احتفالية دار الأزياء الإيطالية ستيفانو ريتشي باليوبيل الذهبي بساحة أمنحتب الثالث الكبرى بمعبد الأقصر.

وأشار الخبير السياحي إلى أن الـ 500 ضيف حملتهم 50 طائرة خاصة، وذلك ‏دعاية عالمية لا تقدر بثمن، ورغم ذلك لم تغط أي قناة مصرية هذا الحدث الضخم.

وسبق وقال مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، إنه رغم أهمية الاحتفالية في ترويج السياحة المصرية للأقصر وغيرها من الأماكن السياحية في مصر إلا أن صفحة وزارة السياحة والآثار لم تعلن بعد عن الاحتفالية، ولم تنقل أي قناة مصرية هذا الحدث الهام.

وبدأت أمس احتفالية دار الأزياء الإيطالية ستيفانو ريتشي بيوبيلها الذهبي، بـ 3 معابد بالأقصر من بينها معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي بـ الأقصر بحضور أكثر من 500 شخصية من مختلف دول العالم، وتمت إضاءة معابد الأقصر بمختلف الألوان وضمنها اللون الأحمر، وعُرف اللون الأحمر عند المصريين القدماء باسم Dashr، ويدل اللون على القوة، حسبما قال الدكتور زاهي حواس في مقال سابق له حمل عنوان الألوان عند الفراعنة.

المصدر: القاهرة 24