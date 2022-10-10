إقامة مهرجان للتراث الثقافي الوطني في الكرملين

شهد قصر الكرملين الحكومي يوم السبت 8 أكتوبر إقامة حفل موسيقي كبير بمناسبة اختتام مهرجان العادات الشعبية لعموم روسيا أبرز "التقاليد المتناقلة على مدى القرون".

حضر الحفل ضيوف المهرجان وفنانو الشعب الروسي ناديجدا بابكينا، نيقولاي باسكوف، ليف ليشينكو وعدد كبير من أيقونات الأغنية الروسية والرقص الروسي الذين يمثلون مختلف مناطق روسيا المتعددة القوميات.

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وتضمن برنامج المهرجان فن جوقة القوزاق في منطقة كوبان، وفرقة فورونيج الشعبية الروسية ، وفرقة الرقص "أورال" وغيرها من الفرق الموسيقية المشهورة والمعروفة في سائر روسيا. وقد أقيم على هامش المهرجان معرض للحرف والصناعات الشعبية.

أما فناننو فرقة "خوروفودي روسيا" (فرقة الرقص الدائري الروسية Danses rondes de la Russie) فقد قدّموا في قصر الكرملين رقصا روسيا دائريا مشهورا يرمز إلى الوحدة والصداقة بين شعوب العالم.

يذكر أن مهرجان "التقاليد المتناقلة على مدى القرون" هو فعالية تقام على مستوى عموم روسيا بغية الحفاظ على الثقافة الروسية التقليدية والترويج لها. وقد شارك في المهرجان 5 آلاف فنان يمثلون 300 فرقة موسيقية محترفة وللهواة في مجال الرقص والغناء.

ويرى منتج المهرجان ألكسندر كوفاليوف، أن الحفاظ على التراث الثقافي اللوطن هو أمر في غاية الأهمية، إذ إن روسيا بلاد فريدة من نوعها تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتقاليد الشعبية القديمة وفيها 190 قومية تقطن البلاد وتشكّل أمة روسية واحدة.

المصدر: تاس