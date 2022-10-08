مدينة ساراتوف الروسية تحتضن مهرجان "أميرة السيرك" الدولي

تشارك أفضل فنانات السيرك في العالم في مهرجان "أميرة السيرك" الذي يقام في مدينة ساراتوف الروسية في 20 – 23 أكتوبر الجاري.

أفاد بذلك ناطق باسم السيرك الحكومي الروسي الذي قال إن مهرجان "أميرة السيرك" هو عرض كبير لفن السيرك يقام للمرة الثامنة ويجمع بين أفضل فنانات الجمباز والمهرّجات ومدربات الحيوانات اللواتي يمثلن مختلف مدارس السيرك في العالم.

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وستقدم الفنانات عروضا مع النمور البنغالية البيضاء والجمال والكلاب المدرّبة وأنواعا من الجمباز الجوي. وسيقام في ختام المهرجان عرض احتفالي وحفل تكريم الفنانات الفائزات.

ويعد "أميرة السيرك" مسابقة وحيدة في العالم تشارك فيها الفنانات الجميلات فقط. وتم تأسيسها عام 2005 من قبل "روس سيرك"، بصفتها أكبر مؤسسات السيرك في العالم. وأصبحت "أميرة السيرك" عام 2016 مهرجانا دوليا.

ويقام المهرجان للمرة الثامنة، وتضم لجنة التحكيم للمهرجان أبرز فناني السيرك وموظفيه الذين يقيّمون الأداء من حيث تعقيد الحيل والفن. ويقام المهرجان في إطار مشروع "الثقافة" القومي بدعم من وزارة الثقافة الروسية.

المصدر: تاس