 
مباشر

روسيا والهند تتجهان لتنظيم عروض متبادلة للأفلام الوطنية

الثقافة والفن

روسيا والهند تتجهان لتنظيم عروض متبادلة للأفلام الوطنية
news.myseldon.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tx8n

يمكن أن توقّع روسيا والهند اتفاقية العرض المتبادل لأفلامهما في دور السينما في البلدين.

أعلن ذلك رئيس المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، فيناي ساخا سرابودخي، في حديث أدلى به الثلاثاء 4 أكتوبر لوكالة "تاس" الروسية حيث قال:" إن حكومتي بلديْنا يمكن أن توقّعا اتفاقية تعرض خلال أسبوع واحد بموجبها في دور السينما في المدن الكبرى الأفلام الروسية والهندية.

إقرأ المزيد
إعادة تعيين ميخائيل بيوتروفسكي مديرا لمتحف
إعادة تعيين ميخائيل بيوتروفسكي مديرا لمتحف "الأرميتاج"

وعلى سبيل المثال يمكن حجز 50 دارا للسينما  في الأسبوع الأول لعرض الأفلام الهندية في روسيا، شأنها شأن الهند حيث ستعرض في الأسبوع نفسه الأفلام الروسية. وعند ذلك ستعرض الأفلام الهندية مع الترجمة الخطية الروسية، كما تعرض الأفلام الروسية مع الترجمة إلى اللغة الهندية. وهذا الأمر ممكن".

وعلاوة على ذلك فإن رئيس المجلس الهندي للعلاقات الثقافية يعتبر أن الاخصائيين الروس والهنود في مجال الصناعة الهندية بإمكانهم تحقيق تبادل التكنولوجيات. وقال:" يجب علينا العمل على تطوير التكنولوجيات في هذا المجال وتبادلها".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا