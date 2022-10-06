روسيا والهند تتجهان لتنظيم عروض متبادلة للأفلام الوطنية

يمكن أن توقّع روسيا والهند اتفاقية العرض المتبادل لأفلامهما في دور السينما في البلدين.

أعلن ذلك رئيس المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، فيناي ساخا سرابودخي، في حديث أدلى به الثلاثاء 4 أكتوبر لوكالة "تاس" الروسية حيث قال:" إن حكومتي بلديْنا يمكن أن توقّعا اتفاقية تعرض خلال أسبوع واحد بموجبها في دور السينما في المدن الكبرى الأفلام الروسية والهندية.

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وعلى سبيل المثال يمكن حجز 50 دارا للسينما في الأسبوع الأول لعرض الأفلام الهندية في روسيا، شأنها شأن الهند حيث ستعرض في الأسبوع نفسه الأفلام الروسية. وعند ذلك ستعرض الأفلام الهندية مع الترجمة الخطية الروسية، كما تعرض الأفلام الروسية مع الترجمة إلى اللغة الهندية. وهذا الأمر ممكن".

وعلاوة على ذلك فإن رئيس المجلس الهندي للعلاقات الثقافية يعتبر أن الاخصائيين الروس والهنود في مجال الصناعة الهندية بإمكانهم تحقيق تبادل التكنولوجيات. وقال:" يجب علينا العمل على تطوير التكنولوجيات في هذا المجال وتبادلها".

المصدر: تاس