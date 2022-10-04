ذكر موقع The Hill أن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون موسك "مهتمّ بقراءة أخبار وسائل الإعلام الروسية".

وتبعا للموقع فإن" مراسلات موسك خلال فترة الدعوى القضائية التي خاضها مع تويتر، والتي نشر بعض منها، أشارت إلى أن رجل الأعمال الشهير يستمتع بقراءة أخبار وسائل الإعلام الروسية التي تشرف على عملها الحكومة".

وذكر الموقع أن موسك قال في المراسلات "لقد طُلب منا حظر عناوين IP الخاصة بوسائل الإعلام تلك.. بصراحة، انا مهتم بقرائتها".

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وأشار موسك في المراسلات "إلى أن أخبار وسائل الإعلام الحكومية الروسية فيها الكثير من الهراء، لكنّهم على حق في بعض النواحي".

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان في 2 مارس الفاءت قد حظر بث قناة RT وعمل وكالة "سبوتنيك" على أراضي الدول التابعة له.

المصدر: RT