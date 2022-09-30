نادية الجندي تكشف مواصفات فتى أحلامها: من حقي أتزوج ولا أحد ينافسني!

كشفت الفنانة المصرية نادية الجندي عن رغبتها في الزواج مرة أخرى، مشيرة إلى أنها لا تمانع الفكرة.

وقالت الجندي خلال برنامج "حبر سري"، على قناة "القاهرة والناس": "الزواج والحب حقي في الحياة، وعايزة شخص يكون راجل بجد وأحس إنه قد المسؤولية وحنون أحس بالأمان معاه، ويكون صادق وخلوق".

وأضافت: "السن مش عائق لأن فيه مواصفات تانية أهم، وأنا في الزواج ست بيت جدا وزوجة مطيعة لأني بفصل بين شخصيتي في التمثيل والحقيقة، وأنا إنسانة بسيطة... ولو فيه خطة للزواج أو قصة حب عمري ما هخبّي وأنكر".

وتطرقت نادية الجندي إلى الحديث عن نجلها هشام، قائلة: "أنا أم صارمة جدا في تربية ابني، وكنت أتمنى أخلّف تاني، ونجوميتي لم تضر هشام؛ لأنه مش بيحب الأضواء خالص، ولو كان موهوب معنديش مشكلة يمثل ولكنه أخد مسار تاني وحب جدا الإلكترونيات ودي هوايته".

كما أبدت رأيها في أداء الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "الباطنية"، قائلة: "غادة عبد الرازق ممثلة قوية ولكني محبتش فكرة إعادة تقديم أعمال كان لها بصمة كبيرة مثل "الباطنية"، لأنه رسخ في وجدان الناس بالشكل اللي طلع بيه، وبالتالي العمل هيتظلم والنجمة هتتظلم، لأن الناس بتقارن بينه وبين العمل الأصلي، وأنا لو جالي عمل نجح جداً بأبطال معينة عمري ما هوافق أعيده تاني، والأعمال اللي بتتعرض بأجزاء كتير مش بتحقق نجاح، ودا رأيي الشخصي".

وعن رأيها في فنانات الجيل الجديد، أكدت الجندي أن لا أحد يستطيع أخذ مكانتها، قائلة: محدش أخد مكاني خلال الـ20 سنة الماضية، مع إن فيه فنانات كويسين زي منى زكي وياسمين عبد العزيز ومنة شلبي، وبحبّهم، ولكن مكانة نادية الجندي محدّش يقدر ياخدها؛ لأني كنت متميزة وعملت لنفسي مكانة كبيرة عند الجمهور ولا أقلّد حد ومحدّش بيقلّدني".

وواصلت: "أنا اتحاربت كتير وما زلت بتحارب من فنانات إمكانياتهن محدودة ودي بتبقى غيرة، ومع ذلك عمري ما فكرت أؤذي أي زميلة، لأني على أرض صلبة وجمهوري في ضهري مش محتاجة أعمل كده".

وأضافت: "محمد مختار لولا وجودي مكنش هيبقى منتج لأني حببته في المجال، وشاف قد إيه أنا بتعب، وكنت بمثل وبنتج في نفس الوقت، ولما دخل المجال وقفت جنبه كتير وأديته خبرتي... ويمكن لم ينتج لرانيا يوسف لأنه تاجر في الأصل وبيقيّم الأمور".

وعن سبب رفضها المشاركة في مسلسل "ريا وسكينة"، قالت نادية الجندي: "رفضت أشارك في مسلسل "ريا وسكينة" لأني كنت لسه عاملة مسلسل "مشوار امرأة" ونجح جدا وخفت أعمل دور واحدة شريرة والجمهور يكرهني، ونفسي سمية الخشاب ترجع لنجوميتها تاني لأنها طاقة وموهبة كبيرة".

المصدر: "حبر سري"