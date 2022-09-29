 
مباشر

ممثلة مصرية: هشام سليم تعرض لإساءات كثيرة آخر أيامه

الثقافة والفن

ممثلة مصرية: هشام سليم تعرض لإساءات كثيرة آخر أيامه
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tw5z

قالت الممثلة المصرية وفاء مكي إن الفنان الراحل هشام سليم تعرض في آخر أيامه لإساءات كثيرة.

وقالت في تصريحات لقناة " MBC مصر" إن مواقع التواصل الاجتماعي تنتهك حرمات الناس وتتدخل في أدق التفاصيل".

وقالت إنها عملت مع هشام سليم ما بين القاهرة والإسكندرية والأردن، وهو "صاحب أخلاق جميلة".

وأضافت: " زعلانة عشان البهدلة اللي في الآخر، حرام، ليه كده؟، يعني وصلني تعليق، شوية شوية هينزلوا معاه القبر وهو بيتحاسب، وابنه ومش ابنه، يا جماعة أحنا في إيه ولا في إيه".

وتابعت "الرحمة.. الرحمة حلوة قوي"، مضيفة أن السوشيال ميديا "تضر أكتر مما تنفع". وتوفي الفنان هشام سليم عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض.

المصدر: صدى البلد+ MBC مصر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا