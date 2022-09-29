ممثلة مصرية: هشام سليم تعرض لإساءات كثيرة آخر أيامه

قالت الممثلة المصرية وفاء مكي إن الفنان الراحل هشام سليم تعرض في آخر أيامه لإساءات كثيرة.

وقالت في تصريحات لقناة " MBC مصر" إن مواقع التواصل الاجتماعي تنتهك حرمات الناس وتتدخل في أدق التفاصيل".

وقالت إنها عملت مع هشام سليم ما بين القاهرة والإسكندرية والأردن، وهو "صاحب أخلاق جميلة".

وأضافت: " زعلانة عشان البهدلة اللي في الآخر، حرام، ليه كده؟، يعني وصلني تعليق، شوية شوية هينزلوا معاه القبر وهو بيتحاسب، وابنه ومش ابنه، يا جماعة أحنا في إيه ولا في إيه".

وتابعت "الرحمة.. الرحمة حلوة قوي"، مضيفة أن السوشيال ميديا "تضر أكتر مما تنفع". وتوفي الفنان هشام سليم عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض.

المصدر: صدى البلد+ MBC مصر