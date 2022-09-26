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إعادة تعيين ميخائيل بيوتروفسكي مديرا لمتحف "الأرميتاج"

الثقافة والفن

إعادة تعيين ميخائيل بيوتروفسكي مديرا لمتحف
spbume.ru
مدير عام الأرميتاج، ميخائيل بيوتروفسكي
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أصدر رئيس الوزراء الروسي، ميخائل ميشوستين الأحد 25 سبتمبر قرارا حكوميا بإعادة تعيين، ميخائيل بيوتروفسكي، مديرا عاما لمتحف "أرميتاج" في بطرسبورغ.

أفاد بذلك الأحد 25 سبتمبر الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية. وجاء على الموقع أن صلاحيات بيوتروفسكي لكونها مديرا عاما لمتحف "الأرميتاج" في بطرسبورغ، تم تأكيدها لفترة الأعوام الثلاثة القادمة.

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يذكر أن ميخائيل بيوتروفسكي يعمل في متحف الأرميتاج منذ عام 1991.

وتم تعيينه عام 1992 مديرا للمتحف حيث كان والده المستشرق والمؤرخ السوفيتي المعروف يتولى هذا المنصب لمدة طويلة.

جدير بالذكر أن، ميخائيل بيوتروفسكي، هو دكتور علوم التاريخ والعضو في أكاديمية العلوم الروسية والعضو في أكاديمية الفنون الروسية، وقد تم منحه جائزتيْن حكومتيْن روسيتيْن في مجال الأدب والفنون.

ويعد بيوتروفسكي مستشرقا معروفا، ومن أهم كتبه ودراساته في مجال الحضارة العربية والإسلامية كتاب "الحكايات العربية.

المصدر: تاس

 

 

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