وفاة أسطورة الجاز فاروا ساندرز عن 81 عاما

توفي عازف الساكسفون الأمريكي الشهير فاروا ساندرز عن عمر ناهز 81 عاما، حسب شركة "ساندرز".

وجاء في بيان الشركة "نشعر بالحزن لمشاركتنا وفاة فاروا ساندرز، لقد مات بسلام محاطا بالعائلة والأصدقاء المحبين في لوس أنجلوس أنه موسيقي وإنسان جميل".

ولد فاريل ساندرز في ليتل روك ، أركنساس عام 1940 ، وبدأت مسيرة ساندرز المهنية في أوكلاند ، كاليفورنيا. بعد انتقاله إلى نيويورك في الستينيات ، بدأ التعاون مع Sun Ra ، الذي أطلق عليه اسم فاروا ، قبل أن يصبح عضوا في فرقة جون كولتران .

إلى جانب كولتران، كان ساندرز شخصية رئيسية في مشهد موسيقى الجاز الروحي، يعتبر ألبومه Karma الصادر عام 1969، والذي ضم تأثيرات من الموسيقى الأفريقية التقليدية وموسيقى جنوب آسيا، أحد أهم الوثائق المبكرة لهذا النموذج.

واستمر ساندرز في إصدار السجلات كقائد فرقة طوال السبعينيات من القرن الماضي. في عام 1971، غنى في رحلة أليس كولتران في ساتشيداناندا، وهي علامة فارقة أخرى في موسيقى الجاز النموذجية والرائدة.

على الرغم من أن إنتاجه بدأ في التباطؤ في التسعينيات، إلا أن ساندرز استمر في التجول والتعاون طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،في منتصف عام 2010 ، سمع ساندرز تأليفا قدمه المنتج الإلكتروني البريطاني سام شيبرد، AKA Floating Points وطلب التعاون معه.

أنتج ألبوم عام 2021، مع أوركسترا لندن السيمفونية، وكان أول ألبوم جديد لساندرز منذ أكثر من عقد من الزمان ، ونال استحسانا كبيرا.

المصدر:theguardian