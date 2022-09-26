مصطفى كامل يهاجم موسيقيين مصريين قبل انتخابات نقابة المهن الموسيقية

أدلى الفنان مصطفى كامل المرشح لمنصب نقيب المهن الموسيقة المصرية بتصريحات شديدة اللهجة، وجهها لعدد من الموسيقيين.

وكشف عن بعض المخالفات والفساد داخل النقابة، وقال الفنان مصطفى كامل إنه تواصل مع دار الإفتاء قبل تقديم أوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، بسبب قسمه بعدم الاشتراك في العمل العام، وسيقوم بإطعام 10 مساكين .

وأضاف أن ما يحدث داخل النقابة يحتاج لتدخل الدولة، لمحاربة الفساد، موضحا أن هناك مشكلات كثيرة داخل النقابة تحتاج لتدخل حاسم، وتابع: "إحنا مش في كوالالمبور الاتحادية".

وأوضح أن مؤتمر حسن شاكوش في نقابة المهن الموسيقية، خطوة سيئة جدا من هاني شاكر، وأضاف مصطفى كامل: "الفنان الكبير هاني شاكر غلط غلطة كبيرة حينما نظم مؤتمرا لمطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش مع احترامي له،

وتابع: "لا أستطيع أن أقول هعمل كذا، لأن برنامجي الانتخابي هو اسم مصطفى كامل الشريف المحترم اللي عمره ما يقبل بغلطة".

المصدر:صدى البلد